Новини • Коронавірус і карантин

Генсек ООН Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише в один спосіб

5 23938
Генсек ООН Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише в один спосіб
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на понад 100 млн заражень коронавірусом у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН, про це генсек організації написав у своєму Twitter.

Гутерріш зазначив, що вірус продовжує поширюватися по всьому світу.

"Світ досяг межі, що викликає глибокий сум, - 100 мільйонів випадків зараження COVID-19, оскільки вірус продовжує поширюватися по всій Землі. Ми можемо випередити пандемію лише одним способом - виявивши солідарність. Настав час переконатися, що жодна країна і ніхто не залишився позаду", - написав Гутерріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс

Нагадаємо, за даними сайту Worldometers станом на ранок 26 січня, у світі виявлено 100 286 788 випадків інфікування COVID-19, від початку пандемії померли 2 149 507 заражених.

Генсек ООН Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише в один спосіб 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ybaldy
    Высосанную из пальца проблему можно победить только высосанным из пальца решением.
  • Serg Koshserg
    короновирус тот же ГРВИ, пока половина населения не переболеет никуда он не денется
    вопрос был как сильно помогает то тестирование больному?
    семейному врачу поможет получить 600 грн за пациента а больному только весть о том что у него короновирус и лечитесь дальше сами
  • Serg Koshserg
    ну и сильно те тестирования помогают больному?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини