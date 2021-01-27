Генсек ООН Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише в один спосіб

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на понад 100 млн заражень коронавірусом у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН, про це генсек організації написав у своєму Twitter.

Гутерріш зазначив, що вірус продовжує поширюватися по всьому світу.

"Світ досяг межі, що викликає глибокий сум, - 100 мільйонів випадків зараження COVID-19, оскільки вірус продовжує поширюватися по всій Землі. Ми можемо випередити пандемію лише одним способом - виявивши солідарність. Настав час переконатися, що жодна країна і ніхто не залишився позаду", - написав Гутерріш.

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Нагадаємо, за даними сайту Worldometers станом на ранок 26 січня, у світі виявлено 100 286 788 випадків інфікування COVID-19, від початку пандемії померли 2 149 507 заражених.