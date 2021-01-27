Кабмін звільнив главу агентства з управління Зоною відчуження Калашника і призначив т.в.о. Пляцка
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Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабміну в Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. ... Звільнення Калашника Сергія Васильовича з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження", - йдеться в повідомленні.
Тимчасове виконання обов'язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження поклали на Пляцка Андрія Валерійовича (перший заступник голови Держагентства).