Учасник придушення протестів на Майдані Татаров був на дні народження президента Зеленського, - Бутусов

На святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента був присутній учасник придушення Революції Гідності, фігурант кримінального розслідування Олег Татаров. Він продовжує працювати в ОП у повному обсязі.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, учасник придушення протестів на Майдані, який виправдовує напади на учасників протесту, був присутній на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента 26 січня", - повідомив він.

За даними джерел Бутусова, Татаров продовжує у повному обсязі працювати в ОП. Він зустрічається з Зеленським, виконує його завдання і доручення.

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"Генпрокуратура робить все, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти Татарова, і очевидно, що все це робиться за дорученням самого президента", - написав Бутусов.

"Сподіваюся, Татаров зробив досить цінний подарунок Зеленському на його день народження. І сподіваюся, що хтось подарував президенту годинник. А ми йому на пам'ять подаруємо цю прекрасну пророчу промову – про "відпускати бандитів", про "жонглювання тарифами" і багато інших нещирих слів", - додав журналіст.