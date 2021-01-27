Фігурантів справи про вбивство Окуєвої випустили з-під варти, - ЗМІ

Суд відпустив з-під варти декількох підозрюваних у причетності до гучних замовних вбивств, зокрема, до вбивства ветеранки війни на Донбасі Аміни Окуєвої.

Про це пише з посиланням на рішення суду "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Поліція вважає причетними до угрупування, що здійснювало резонансні злочини, щонайменше 8 чоловіків. За даними слідства, члени цього угруповання вбили в 2017 році Аміну Окуеву. Також у 2014 році вбили бізнесмена Костянтина Хоруженка, у 2016 році - директора компанії "Caparol Україна" Павла Заможного, у 2019 році - начальника відділу реклами столичного метрополітену Павла Міленького. Більшість злочинів, за версією слідства, були вчинені на ґрунті бізнесових конфліктів.

Організатором угрупування правоохоронці вважають уродженця Дагестану Ігоря Редькіна. У січні цього року йому продовжили арешт.

Водночас, кілька інших фігурантів у кінці 2020 року – на початку 2021 вийшли з-під варти.

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В одного з підозрюваних, Андрія Кравченка, 9 грудня 2020 року спливав строк арешту в справі, відкритій у 2016 році. Рішень про продовження цього арешту в реєстрі немає.

Водночас, 29 грудня слідство просило взяти Кравченка під арешт в інші справі, від 2013 року. Але суд відпустив чоловіка, зобов’язавши лише з’являтись до слідства, прокуратури та суду.

29 грудня суд також відмовився арештувати ще трьох фігурантів справи 2013 року. Однак з рішень невідомо, чи перебували чоловіки під вартою раніше.

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Ще один підозрюваний також був арештований у справі від 2016 року. Його арешт мав закінчитись 12 січня 2021 року. Цього ж дня слідство теж попросило взяти цього чоловіка під варту в справі 2013 року. Однак суд відправив фігуранта під домашній арешт.

Трьох підозрюваних у причетності до вбивств відправили під домашній арешт ще в грудні 2019 року. З весни 2020 року їхні запобіжні заходи не продовжували.