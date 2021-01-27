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Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Колишнього першого заступника голови СБУ Нескоромного підозрюють в організації замаху на начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова", - сказано в повідомленні.

Це підтверджують фото- і відеоматеріали, та аудіозаписи розмов, на яких Нескоромний і Расюк обговорюють підготовку вбивства Наумова.

"Основним мотивом злочину стало те, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, Расюк за завданням Нескоромного з жовтня 2020 року по січень 2021 підшукав виконавців убивства, заплатив їм і організував за Наумовим стеження. Запобігти вбивству вдалося завдяки втручанню оперативників СБУ.


Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 02
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 03
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 04
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 05
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 06
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 07
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 08
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 09

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Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Серед двох СБУшників - три зрадника і п'ять стукачів, і тому ми всі в жопі. Їх потрібно посадити за те що вони непрофесіонали!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Нескоромному сообщили о подозрении в подготовке покушения на Наумова - Цензор.НЕТ 4011

    ...
  • denis robb
    Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя о коррупции в Украине27 января, 2021Без рубрикиКомментарии: 0Нескоромному сообщили о подозрении в подготовке покушения на Наумова - Цензор.НЕТ 1923Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.Читать далее
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