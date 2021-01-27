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Радники лідерів "Нормандської четвірки" провели зустріч

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Радники лідерів "Нормандської четвірки" провели зустріч
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ), що відбулася у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

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Топ коментарі

  • olele
    Олег Леусенко@leusenko1 16 мин

    "Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство.
    Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
    Всередині країни розпочалась агресія проти України, а ми мовчимо.
  • WiM
    идёт конституционный переворот... ... ...


    не в тему, но - мы идём сюда:
    Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 6552
  • ALEX SUROVV
    Говорите прямо, что предатель Ермак пошептался со своим корешом из вражеской армии Козаком
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