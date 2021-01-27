Радники лідерів "Нормандської четвірки" провели зустріч
2 20713
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ), що відбулася у форматі відеоконференції.
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - сказано в повідомленні.
Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.