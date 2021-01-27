Новини • Агресія Росії проти України

Процес обміну полоненими заблоковано, окупанти починають торгувати живими людьми, - Кравчук

11 36854
Процес обміну полоненими заблоковано, окупанти починають торгувати живими людьми, - Кравчук
Представники РФ і терористичних угруповань "ДНР/ЛНР" з вересня не передають свої списки на взаємний обмін утримуваними особами. Процес як і раніше заблоковано.

Про це глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив у коментарі "Новинам Донбасу", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна на кожному засіданні просила ОРДЛО - дайте списки. Вони під різними приводами блокували", - сказав він.

"Врешті-решт перевели це в гру, яка має дуже похмурий вигляд, тому що починають торгувати живими людьми", - підкреслив парламентар, кажучи про наміри бойовиків віддати деяких громадян України нардепу від ОПЗЖ, куму президента РФ Віктору Медведчуку, тобто в обхід налагодженої процедури обмінів.

Читайте також: Передачу полонених Медведчуку зупинено, - Кравчук

Останній обмін утримуваними особами між офіційним Києвом і сепаратистами "ДНР/ЛНР" відбувся 16 квітня 2020 року. На підконтрольну владі територію повернулися 20 осіб. Бойовики отримали в обмін 14 осіб, ще четверо відмовилися їхати в ОРДЛО.

За даними омбудсмена Людмили Денісової, від початку січня кількість незаконно утримуваних українців у полоні бойовиків зросла, і тепер становить 267 осіб.

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ну наконец-то, через 6 лет даже для замшелого совка доперло, шо террористы торгуют заложниками.
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9521
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не "начинает"...а продолжает! это козырь в руках шантажистов!!! ибо им на своих наплевать а наши...наши стали предметом шантажа и торга в руках у этих долбаных переговорщиков ордло
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини