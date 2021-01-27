Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська

У Білорусі стає дедалі менше прихильників Росії, вважає лідер білоруського протестного руху Світлана Тіхановська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Оскільки російська влада підтримує спрямоване проти народу режимом Лукашенка насильство, то на сьогодні тих, хто бажав би тісних зв'язків із Росією, стало набагато менше", - заявила Тіхановська в інтерв'ю естонській газеті Postimees, опублікованому в середу, 27 січня.

Вона підкреслила, що Білорусь є суверенною і незалежною державою, і вказала на поширену на Заході думку про схожість із Росією. "Насправді це не так. Ми зовсім інший народ, хоча з російськими людьми у нас завжди були дружні стосунки. Ми неодмінно маємо залишитися незалежними. Торік наша ідентичність ще більше зміцнилася. Ми в жодному разі не торгуємо своєю незалежністю", - підкреслила Тіхановська.

Лідер опозиції повідомила, що на державних телеканалах у Білорусі розпустили весь штат журналістів і замінили їх на привезених із РФ. "Вони очорнюють наших людей, всіх, хто наважився сказати що-небудь проти режиму і диктатора. Вони постійно оббріхують більшу частину народу і опозицію, однак впливає це на досить невелике коло білорусів", - додала Тіхановська.

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