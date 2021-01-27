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6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна

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6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна
Майже 60% пенсіонерів отримують менше трьох тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на українському пенсійному форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Пенсії сьогодні у нас низькі. Майже 60% пенсіонерів отримують пенсію за віком до трьох тисяч гривень", - зазначила Лазебна.

Вона також продемонструвала слайд, на якому зазначено, що пенсію до 3 тисяч гривень отримують 6,5 млн осіб.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2021 в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.

Дивіться також: В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • Дмитрий Кот dddce09e
    Ну ничего. Зато судьи, прокуроры и прочее отребье не создавшие в своей никчемной жизни ничего полезного, получают по 110 тыс. гривен пенсии.

    Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
  • Игнатьев Фион
    Більшість отримують 2200 грн, це при тому, що мають більше 30 років стажу.
  • Дмитрий Кот dddce09e
    Т.е. всю жизнь карячиться, чтобы в старости карячиться уже на фазенде?

    Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
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