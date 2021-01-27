6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна

Майже 60% пенсіонерів отримують менше трьох тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на українському пенсійному форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Пенсії сьогодні у нас низькі. Майже 60% пенсіонерів отримують пенсію за віком до трьох тисяч гривень", - зазначила Лазебна.

Вона також продемонструвала слайд, на якому зазначено, що пенсію до 3 тисяч гривень отримують 6,5 млн осіб.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2021 в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.

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