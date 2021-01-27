Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського

Нескоромному оголосили підозру у замаху на Наумова, Татаров "гуляв" на дні народження Зеленського, Путін, за даними розвідки, серйозно хворий, - головні новини України та світу 27 січня 2021 року.

Замовне вбивство в СБУ

Колишньому першому заступнику глави СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підготовку замаху на життя начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. СБУ опублікувала цілий пакет доказів - зокрема, переговори Нескоромного з подільником Расюком, якого затримали під час передачі грошей виконавцю.

Нескоромний у бігах, його розшукують.

Татаров вітає Зеленського, Арестович вчить поважати владу

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, учасник придушення Революції Гідності, фігурант кримінального розслідування Олег Татаров був в Офісі президента на святкуванні 43-річчя Володимира Зеленського.

ЦПК тим часом повідомляє, що Офіс генпрокурора змінив підозру ексзабудовнику Максиму Микитасю, у справі якого фігурує Татаров. За даними ЦПК, це зроблено, щоб у майбутньому вивести Татарова з кримінального провадження.

Радник глави ОП Олексій Арестович сколихнув соцмережі лонгрідом про повагу до влади. Тих, хто дозволяє собі жартувати над президентом або критикувати його, Арестович назвав "вівцями", "лакеями" та "особистим розчаруванням року". Він вважає, що в українців "немає нічого спільного, крім влади", і при цьому закликає до об'єднання.

Путін серйозно хворий, - розвідка

За даними Служби зовнішньої розвідки, через проблеми Путіна зі здоров'ям у Росії "де-факто почався період трансферу влади". При цьому у відомстві вважають, що Росія, навіть за умови відходу Путіна, продовжить агресивну політику проти України. Також у країні процвітатиме "путінізм".

Сам Путін тим часом заявляє на Давоському форумі (який через пандемію відбувається онлайн), що санкції і бар'єри "критично підвищують ризики одностороннього застосування військової сили".

"Слуги народу" хочуть подвійне громадянство

Відповідний законопроєкт зареєстрували нардепи Олег Дунда, Олександр Аліксійчук і Дмитро Микиша. Вони пропонують ввести декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) і ведення обліку громадян України, які мають громадянство інших держав, а також дозволити іноземцям отримувати громадянство України без відмови від громадянства своєї країни.

В Україні знесли останній пам'ятник Леніну

Монумент був розташований у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Вночі його зіштовхнули з постаменту невідомі. Більше пам'ятників Леніну, за винятком окупованих територій, в Україні немає.