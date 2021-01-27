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Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії

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Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії
Фото: НОК
Ярослава Магучіх і Андрій Проценко стали переможцями змагань зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Магучіх посіла перше місце, підкоривши позначку в 2 метри. Проценко не залишив шансу суперникам із результатом у 2,28 метра.

На початку січня Магучіх виграла всеукраїнські змагання в рамках "Різдвяних стартів". Ярослава повторила рекорд України в приміщенні з результатом у 2,02 метра.

Проценко торік став переможцем етапу Діамантової ліги в Римі, підкоривши висоту 2,30 метра.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Молодці!!! Так тримати!! Слава Україні!!
  • ullu-tau
    Дівчатам героям України Слава!
  • Hulio
    Фантастика !
    Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 4336
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