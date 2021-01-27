Представник України Лоссовський на заході ОБСЄ: За рік агресія РФ на Донбасі забрала життя 50 українських воїнів, ще 339 зазнали поранень

У 2020 році внаслідок російської агресії на Донбасі загинули 50 українських військовослужбовців, ще 339 зазнали поранень.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні у середу 27 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2020 році агресивні дії Росії на Донбасі забрали життя 50 українських захисників, ще 339 отримали поранення", - заявив дипломат.

За його словами, від початку нинішнього року у результаті збройних провокацій, здійснених російськими збройними формуваннями на Донбасі, загинули двоє бійців ЗСУ і ще троє були поранені.

За період з 1 по 24 січня 2021 року російські окупанти здійснили 123 збройні провокації із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї, а також мінометів, сказав Лоссовський.

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