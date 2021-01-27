Рух дорогами Одеської області обмежують через снігопад

Трасами Одеса - Рені і Одеса - Кучурган заборонено рух вантажних автомобілів і пасажирських автобусів.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"З 21.00 27 січня 2021 забороняється рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів автомобільними дорогами загального користування державного значення", - сказано в повідомленні.

Йдеться про траси М-15 і М-16.

"Рух перекрито у зв'язку з погіршенням погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутністю видимості і температурою повітря до -1°С", - додали в "Укравтодорі".

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"Якщо знадобиться допомога на дорозі, телефонуйте в Службу автомобільних доріг в Одеській області або надсилайте свою геолокацію в Telegram, Viber, WhatsApp за тел. +380 (67) 575 68 86 (цілодобово)", - додали в службі.

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