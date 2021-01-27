Суд звільнив від відповідальності за держзраду офіцера ВМС України, якого ФСБ намагалося завербувати в окупованому Криму

Приморський районний суд Одеси звільнив офіцера Військово-морських сил України від відповідальності за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Таке визначення суддя Вадим Коваленко виніс наприкінці грудня 2020 року, але опубліковано воно тільки зараз.

Капітан третього рангу К. в липні 2016 року побував на тимчасово окупованому Кримському півострові, де у нього залишилися родичі і нерухомість. Там із військовим поспілкувалися співробітники російської ФСБ, які домоглися від військовослужбовця обіцянки співпрацювати і дали йому якісь розвідувальні завдання.

Повернувшись на підконтрольну територію, моряк поінформував про те, що трапилося українську контррозвідку. У зв'язку з цим суд застосував до нього частину другу статті 111-ї КК, в якій сказано, що громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності за зраду, якщо він не вчинив жодних дій, щоб виконати злочинне завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників, а також добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок із ними та про отримане завдання.

Читайте також: Контррозвідка СБУ розкрила спробу вербування українця спецслужбами РФ