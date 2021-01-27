Суд звільнив від відповідальності за держзраду офіцера ВМС України, якого ФСБ намагалося завербувати в окупованому Криму
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Таке визначення суддя Вадим Коваленко виніс наприкінці грудня 2020 року, але опубліковано воно тільки зараз.
Капітан третього рангу К. в липні 2016 року побував на тимчасово окупованому Кримському півострові, де у нього залишилися родичі і нерухомість. Там із військовим поспілкувалися співробітники російської ФСБ, які домоглися від військовослужбовця обіцянки співпрацювати і дали йому якісь розвідувальні завдання.
Повернувшись на підконтрольну територію, моряк поінформував про те, що трапилося українську контррозвідку. У зв'язку з цим суд застосував до нього частину другу статті 111-ї КК, в якій сказано, що громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності за зраду, якщо він не вчинив жодних дій, щоб виконати злочинне завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників, а також добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок із ними та про отримане завдання.