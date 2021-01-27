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Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов

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Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов
В Україні після завершення локдауну в школах загострилася давня проблема - примус до обов'язкового носіння шкільної форми. Такі вимоги порушують права учнів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує Цензор.НЕТ.

Служба освітнього омбудсмена отримує звернення від претендентів освіти і їхніх батьків про те, що педагоги або адміністрація навчального закладу змушують учнів носити обов'язкову шкільну форму відповідного фасону і кольору.

Горбачов зазначає, що часто в дискусіях із цього приводу виникає плутанина, оскільки учасники не відрізняють "шкільний одяг (одяг для школи)" від "обов'язкової шкільної форми". А це - принципово різні речі.

Так, одяг для школи - це вільний вибір дитини і/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. "Будь-які вимоги за стилем, кольором або іншим атрибутам шкільного одягу неприпустимі і незаконні", - написав освітній омбудсмен.

Обов'язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - уніформа, однаковий для всіх (хлопчиків і дівчаток відповідно) зразок одягу.

"Найсуттєвіше те, що за "недотримання форми одягу" можуть бути застосовані санкції, покарання. Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі "не того кольору" або "не того фасону" починається цькування, погрози і приниження з боку адміністрації установи і вчителів: учня або ученицю публічно лають, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять. Обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань і принижень", - сказано в повідомленні.

А вже це, як зазначає омбудсмен, - дуже небезпечно.

"Оскільки обов'язкова шкільна форма не тільки позбавляє дитину права на індивідуальність і самовираження, а й санкції за її "недотримання" завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя", - написав Горбачов.

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Топ коментарі

  • Анна Турчинова
    Кстати, все дорогущие частные школы имеют свою школьную форму, исходя как раз из того, что дети приходят учиться, а не устраивать показ мод и хвастаться доходами родителей.
  • Анна Турчинова
    Не вижу ничего плохого в ношении школьной формы. Для семьи, особенно малообеспеченной, это реальный выход из положения. Для мам девочек - это решение проблемы « Что надеть в школу». Особенно в старших классах, когда желание выглядеть лучше всех, превращается в соревнование родительских кошельков и утро начинается с того, что юная барышня битый час не может решить что надеть да ещё закатывает истерику.
  • Myko
    А що поганого у шкільній формі? Що діти один поперед другим не випендрюються дорогими джинсами та кросівками?

    Вже доходить до маразму. Колись читав, що в Англії заборонили батькам заставляти дітей вчити уроки, бо це насилля над дитиною. А у моєї племінниці хлопчик каже, що вчителька над ним знущається, бо на уроці змушує його вчити уроки. То може освітній омбудсмен і вчителями займеться, щоб не порушували права дітей і не примушували їх вчитись.
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