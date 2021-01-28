Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до членів Військового комітету НАТО із закликом підтримувати оборонний потенціал їхніх країн, зокрема через політику Росії.

Про це йдеться в заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генеральний секретар наполегливо радив союзникам (по НАТО. - Ред) збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю", - сказано в заяві.

Столтенберг зазначив, що демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку, заснованому на правилах, "кинуто виклик".

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