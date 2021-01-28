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Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг

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Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до членів Військового комітету НАТО із закликом підтримувати оборонний потенціал їхніх країн, зокрема через політику Росії.

Про це йдеться в заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генеральний секретар наполегливо радив союзникам (по НАТО. - Ред) збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю", - сказано в заяві.

Столтенберг зазначив, що демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку, заснованому на правилах, "кинуто виклик".

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Топ коментарі

  • Alex Smith bb5fe51c
    Из НАТО остались только США,еврошлюхи континентальные уже все раслабили дырки и ждут туда любимого кацаского сапога,других органов или предметов.
  • Алексей Достоевский
    Для этого необходимо сделать совсем уж элементарные вещи - перестать вкладывать деньги в эти уе.....кие образования.
    Деньги надо вкладывать в союзников.
  • Игорь Монахов
    Страны нато сами по себе это пустое место !!! НАТО - это в первую очередь США !!!

    И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
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