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Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен

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Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що нова адміністрація у Вашингтоні проведе повний перегляд зловмисної діяльності уряду РФ, і одночасно заявив, що здивований, як один опозиціонер у Росії зміг настільки налякати Кремль.

Про це він заявив під час першої пресконференції на новій посаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим видаєтьсяросійський уряд через одну людину - пана Навального", - сказав Блінкен .

Він зазначив, що нова адміністрація зараз вивчає всі дії Росії, які викликають "глибоку стурбованість" як щодо використання хімічної зброї в РФ, так і замаху на вбивство російського опозиціонера.

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Блінкен додав, що у Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, у тому числі хакерський напад на програмне забезпечення SolarWinds, що дозволило зламати доступ до федеральних установ та бізнес-структур. Крім того, за його словами, переглядаються рапорти про грошові винагороди, які пропонували росіяни в Афганістані за атаки проти американських військових. Окремо вивчаються спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

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За словами держсекретаря США, щодо всіх цих питань буде проведено "повний перегляд" і потім ухвалено рішення, що робити далі.

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Топ коментарі

  • Olga A 6130c05e
    Очень надеюсь, что реальный список для пересмотра намного длинннее, чем перечислено в статье.
    И также надеюсь на адекватную оценку действий .уйла.
    А не просто " поговорить" об этом всем.
  • Алексей Достоевский
    Такие заявления внушают осторожный оптимизм
    Но блин нельзя забывать, что "обещать - не значит женится"
  • Roman Kovalyov
    Надеюсь, что новая администрация сумеет поставить на место обезумевших от безнаказанности чекистов.
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