Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".
Так, видання "Le Figaro" із посиланням на власні джерела у поліції заявляє, нібито Юрій "був добре відомий правоохоронцям". Журналісти заявляють, що підліток міг бути членом однієї з місцевих банд, відомої як RD4.
Цю гіпотезу видання опублікувало, посилаючись на власні джерела та ініціали "4fp" в Instagram-акаунті хлопця (які, як кажуть, можуть бути пов'язані з бандою).
Угрупування, з яким журналісти пов'язують Юрія, базується в Богренелі, а його назва походить від вулиці Quatre Frères Peignot. Члени банди переважно пов'язані з незаконним обігом наркотиків та, як зазначає видання, мають "різношерстні профілі": походять з різних районів, мають різний соціальний статус та мотивацію.
Водночас видання "Libération" пише, що мати Юрія, Наталія Крученик-Фаргат, нібито набирала працівників в Україні для нелегальної праці у Франції.
Зокрема, журналісти заявляють, що Наталія набирала жінок з Івано-Франківської області для роботи прибиральницями в компанію V.I.P. ServicesConcierges. Одинадцять українок віком від 19 до 55 років заявили, що приїжджали до Франції за туристичною візою, однак залишалися у країні після закінчення терміну її дії.
У листопаді жінки написали заяву, де зазначили, що працювали у важких умовах, з низькою заробітною платою, а часом взагалі без неї. За цим зверненням у прокуратурі почали розслідування.
Сама Наталія Крученик-Фаргат заявляє, що жінки, яких вона рекрутувала, працювали законно.
Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.