Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав "винести уроки" із ситуації, що склалася, і більш інтенсивно співпрацювати для боротьби з пандемією COVID-19.

Пандемія коронавірусу стала новим нормальним явищем - таким, як землетруси, торнадо або зміна клімату. Про це Білл Гейтс заявив в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він підкреслив, що "ми не готові до наступної пандемії", яка, на його думку, може бути удесятеро гіршою.

Засновник фонду Білла і Мелінди Гейтс закликав країни світу "винести уроки" із ситуації, що склалася, і більш інтенсивно співпрацювати для боротьби з пандемією. Повернення до нормального життя може зайняти "в кращому випадку цілий рік", вважає Гейтс.

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Водночас він позитивно відгукнувся про науковий прогрес у розробці і виготовленні вакцини проти коронавірусу. "Це диво: якби пандемія виникла п'ять років тому, то тоді б за такий короткий час вакцини б не було", - припустив Гейтс.

Як відомо, благодійний фонд Білла Гейтса і його дружини Мелінди, виділив загалом приблизно 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Гроші з фонду пішли на підтримку деяких розробників вакцин, дослідження перспективних методів лікування тощо.

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