Всім медикам у Туреччині зробили перше щеплення проти COVID-19

У Туреччині перше щеплення проти коронавірусу зробили всім медичним працівникам країни.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми завершили перший етап нашої програми вакцинації, зробивши щеплення медичним працівникам", - повідомив міністр.

Він також розповів, що за рекомендацією наукового комітету від сьогодні літні громадяни старше 75 років зможуть зробити щеплення за попереднім записом.

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Наразі кількість осіб у Туреччині, які вже отримали перше щеплення, перевищила 1,5 млн. За минулу добу в країні було виявлено 7489 нових випадків інфікування, 132 людини померли, 8803 одужали.

Як відомо, Туреччина вже отримала з Китаю 9,5 млн доз вакцини Sinovac. Масова вакцинація в Туреччині почалася 13 січня.