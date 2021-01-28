Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За попередніми даними досудового слідства, контрабандний трафік організувало подружжя з Києва. Фігуранти скуповували комплектуючі до стрілецької зброї, у тому числі до автоматів Калашникова і ручних кулеметів різних модифікацій, а також снайперських гвинтівок Драгунова", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, своїх "клієнтів" вони підшукували на тематичних інтернет-форумах і переправляли товар замовникам, переважно з країн Північної Америки, сервісами міжнародної пошти з відділень у райцентрах Житомирської та Київської областей.
Для приховування протиправної діяльності фігуранти дистанційно оформлювали відправлення через електронні кабінети, які були зареєстровані на неіснуючих осіб.
Правоохоронці задокументували декілька десятків фактів контрабанди і запобігли відправленню за кордон 20 посилок з елементами бойової зброї.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили електронну техніку та інші речові докази незаконних дій.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються джерела надходження комплектуючих до військових засобів ураження.