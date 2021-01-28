Ворог за добу 10 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 27 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Богданівка, ворог застосував проти українських воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Також було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї. В передмісті Мар’їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї - ще й з підствольного гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

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"На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.





