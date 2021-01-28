143 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 143 населені пункти в 4 областях, а саме: Одеська – 113, Кіровоградська – 19, Черкаська – 10 та Запорізька – 1", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
У відомстві також нагадали, що протягом 27 січня вводилися тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту на окремих ділянках доріг у Одеській (М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган) та Миколаївській (на дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв) областях.
За інформацією Служби автомобільних доріг станом на 7 год. 28 січня залишається обмеженим рух всіх транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса-Рені для проведення розчистки снігу. На решті доріг державного значення проїзд забезпечено.
Підрозділами ДСНС протягом доби проведено буксирування понад 100 од. автотранспортних засобів (надано допомогу 360 громадянам). Від ДСНС залучалося 218 рятувальників о/с та 63 од. техніки.
Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено понад 2400 працівників та 1700 од. техніки.