У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський

Фракція "Слуги народу" підтримає виключення депутата Олександра Дубінського, проти якого запровадили санкції США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає народний депутат із цієї фракції і представник президента в Конституційному суді України (КС) Федір Веніславський.

"Я переконаний, що санкції проти пана Дубінського цілком обґрунтовані і мають достатню кількість доказів. І наша фракція чудово розуміє, до яких наслідків це може призвести, якщо не буде відповідної реакції. З огляду на цей факт, я переконаний, що у фракції знайдеться достатня кількість голосів, щоб тимчасово виключити Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу". Особисто я буду голосувати за це", - заявив Веніславський в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, в партії також підтримають призначення Юрія Вітренка міністром енергетики:

"Під час першого голосування багато народних депутатів не голосували за призначення Вітренка, керуючись аргументами, оприлюдненими в ЗМІ, зокрема, про премії пана Вітренка від НАК "Нафтогаз"... На останній зустрічі пан Вітренко зміг переконати народних депутатів. Він чітко пояснив, якого плану буде дотримуватись у сфері розвитку енергетики. Саме це і збільшило підтримку серед депутатів нашої фракції на його користь", - наголосив він.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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