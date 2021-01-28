У Києві планують запустити спецтаксі для людей з особливими потребами

Департамент соціальної політики працює над запуском повноцінного проєкту "Інватаксі для дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю" в масштабах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомили в Департаменті, через те, що норми та стандарти надання послуги відсутні на державному рівні, місто було вимушене розробляти власну нормативно-правову базу. На сьогодні уся відповідна документація проходить процедуру юстування, після завершення якої будуть оголошені торги з закупівлі послуги. Після закінчення усіх процедур "соціальне таксі" розпочне повноцінну роботу на міському рівні.

Пілотний проєкт соціального таксі проходив із 1 жовтня до 31 грудня 2020 року. Участь у пілотному проєкті взяли 140 дітей з інвалідністю, які здійснили 600 поїздок до визначеного місця призначення та у зворотному напрямку.

Пілотний проєкт був спрямований на перевірку можливостей міста у наданні соціальної транспортної послуги із залученням приватних перевізників. У тендерних торгах взяло участь лише одне підприємство – КП "Київмедспецтранс", яке виявилося єдиною компанією, готовою надати спеціально обладнані автомобілі. У проекті брали участь автомобілі двох типів: седани та переобладнані карети швидкої допомоги. За час роботи пілотного проєкту вдалося налагодити логістику, відпрацювати маршрути, сформувати потребу. Також встановлено типи автомобілів, які якнайкраще підходять відповідно до нозологій.

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Дослідження Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю показало, що соціальна транспортна послуга має неабияке значення для здоров’я дітей з інвалідністю та з високим ризиком її набуття. Передусім йдеться про дітей та молодь з руховими порушеннями, розладами психіки та поведінки, високою соціальною дезорієнтацією тощо.