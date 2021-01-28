За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946

В Україні станом на ранок четверга, 28 січня, зафіксовано 5529 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"5529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 941 особа;

летальних випадків – 149;

одужало – 11 946 осіб;

здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 206 412 осіб;

одужало – 992 031 особа;

летальних випадків – 22 351;

проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях", - розповів Степанов.





