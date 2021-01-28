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За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946

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За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946
В Україні станом на ранок четверга, 28 січня, зафіксовано 5529 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"5529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03госпіталізовано – 1 941 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03летальних випадків – 149;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03одужало – 11 946 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

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За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08захворіло – 1 206 412 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08одужало – 992 031 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08летальних випадків – 22 351;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 13

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Топ коментарі

  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    Здоровыми считают людей у которых все в порядке! Но они на самом деле досимптомные больные и продолжают разносить заразу!
  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

    С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

    Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    Вот оказывается как Пандемия Страшная выглядит! Караул!
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