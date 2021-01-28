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Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів

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Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів
Кількість виборців, зареєстрованих у Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це пише The Hill.

Така масова хвиля "дезертирства" може створити проблеми для партії, яка приходить до тями після поразки на виборах.

Понад 30 тис. виборців, зареєстрованих як члени Республіканської партії, змінили свою реєстрацію виборців протягом декількох тижнів після того, як натовп прихильників Трампа напав на Капітолій.

Таке явище не рідкість, але дані свідчать, що в перші тижні року набагато більше республіканців змінили реєстрацію виборців, ніж демократів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп має намір дати письмові свідчення на процесі про імпічмент, - NBC News

Багато виборців змінюють свою належність до ключових штатів, які вагаються.

У США щонайменше 150 осіб отримали звинувачення через штурм Капітолію 6 січня.

Це сталося після того, як Палата представників США передала в Сенат статтю про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу за підбурювання до повстання.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Є величезна різниця. Республіканська партія існувала до Трампа, і існуватиме після нього. А Слуга народа з'явилися із Зєлєю і пропаде разом з ним, або ще перед ним. Об' єднує ці речі лише те, що у обидвох партій теперішні лідери настільки недолугі, що рейтингу їм точно не додають. І вочевидь обидва лідери - проект ацкви, або ж фінансуються нею. А головна різниця полягає в тому, щ з відходом Трампа Республіканська партія США лише виграє і можливо відродиться, а з відходом Зєлєнского Слуга народу щезне, як ранковий туман.
  • Ned Stark
    Реноме партії страждає з 2016, коли вони висунули в президенти клоуна, а не якогось "яструба Пентагону" типу покійного МакКейна чи Діка Чейні!
  • Назар Проскуряков
    Кацапские статейки читать, себе в голову срать.
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