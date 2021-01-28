За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн

Станом на ранок 28 січня у світі зареєстрували 590 884 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 856 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 101 442 203 випадки інфікування, з них 590 884 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 184 287 осіб, з них 16 856 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 73,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту.