Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях становить 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій, Миколаївській та Запорізькій областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 28 січня, в Україні середній показник захворюваності на COVID-19 становить 177,6 на 100 тис. населення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів, як і раніше, у Чернівецькій, Миколаївській та Запорізькій областях.
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 177,6 на 100 тис. населення.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу найвища в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській і Вінницькій областях.
Водночас загалом по Україні зайнято 27,9% ліжок.