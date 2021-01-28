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Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук

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Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук
Українських пенсіонерів у 2021 році чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Індексація пенсій обов'язкова щороку, але тепер для планування люди будуть розуміти, що 1 березня буде індексована пенсія. В цьому році – близько 11%. Також треба вирівняти несправедливість щодо людей, яким давно не піднімали пенсії. Це ті, хто отримують мінімальну пенсію. На жаль, 2200 – це ще не є мінімальною пенсією. Люди, особливо старшого віку, яким 80+, отримують ще менше", - зазначила "слуга народу".

За її словами, народні обранці, щоб підтримати старших людей, "запровадили, крім індексації, ще формат доплат до пенсії".

"Кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 грн. З 1 липня цього року будуть отримувати ті, кому 75-80 років – плюс 400 грн до пенсії. Ми проголосували законопроєкт, який уже став законом, який дозволяє одиноким людям отримати додаткові 800 грн, якщо вони проживають самі", - сказала Кравчук.

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Кравчук додала, що солідарна пенсійна система в Україні "не може бути життєздатною довго", тому в Верховній Раді готують законопроєкт щодо переходу до накопичувальної пенсійної системи.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.

Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Каждый пенсионер старше 80 лет... я згідний, давайте добавимо і реальним ветеранам 2-ї світової (не забуваючи про учасників УПА), але "одинокі"... ви взагалі там у сосну ує.пались?

    Вам мало липових матерів - одиночок? Що це взагалі за підхід? А якщо Ахметов (колись) стане одиноким пенсіонером, теж будете доплачувати? А якщо це одинокий колишній суддя чи генерал? Реальний майновий стан - бідність, от єдиний критерій допомоги.
  • Сергей Иванофф
    Что такое одинокий пенсионер в нашем законодательстве и как это будет в соцслужбах определяться? Почему взрослых людей смешивают и привязывают к детям, которым уже лет по 50?!
    Если у него есть дети, то он уже не одинокий? Или детё, бывает сидит в тюряге, он уже тоже не одинокий?
    Либо дитё нигде не работает, бухает и колется и живет со стариком, как у моего соседа, так вот ему ни субсидия не положена, ни надбавки!
    Человек работал, платил налоги и заслуживает пенсию, хотя бы не сдохнуть! 1769 грн - на жизнь целый месяц и еще коммуналку без субсидий, т.к. у него есть дети тунеядцы!
  • Софія Гетьман
    А якщо пенсіонер не зможе довести що він сам, то й ніякої надбавки не буде. А якщо пенсіонер живе з дітьми, а ті алкашня і його не утримують??? Треба всім пенсіонерам цю надбавку робити. Гроші можна взяти з пенсій суддів, у яких вони за 100 тис. грн. Он про одного такого покидька на цензорів писали. Це той який в 2011 році збив на смерть машиною дорожнього працівника.
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