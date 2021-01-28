Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI. ІНФОГРАФІКА

Індекс сприйняття корупції в Україні в 2020 році становив 33 бали, з якими наша країна посіла 117 місце зі 180 держав світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому сьогодні звіті Transparency International - CPI2020.

Україна в ньому отримала на 3 бали більше, ніж торік, і піднялася на 9 позицій в глобальному рейтингу країн.

Поруч з нами в рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне і Замбія - всі ці країни так само в CPI-2020 набрали по 33 бали.

У сусідніх Молдови - 34 бали (+2), 115 місце, Білорусі - 47 балів (+2), 63 місце, Росії - 30 балів (+2), 129 місце, Угорщини та Румунії - по 44 бали і 69 місце, Словаччини - 49 балів (-1), 60 місце, Польщі - 56 балів (-2), 45 місце.

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Перша десятка CPI за рік не змінилася, лідерами залишаються Нова Зеландія і Данія - вони нарости по одному балу і тепер мають по 88 з 100.

В кінці списку опинилися Сирія (14), Сомалі (12) і Південний Судан (12) - країни, в яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація і де уряди лише частково контролюють територію країни.

Слід зазначити, що для України нинішній результат - найвищий.

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"Наші бали в 2020 році зросли завдяки запуску Вищого антикорупційного суду і перезапуску НАЗК, - пояснює виконавчий директор TI Україна Андрій Боровик. - Так само на позитивних результатах України відбилися антикорупційні зміни, впроваджені під час "турборежиму" Верховної Ради і робота попереднього уряду. Однак специфіка СРI2020 не охопила ті ризики, які особливо яскраво вимальовувалися в останні місяці і можуть істотно відкинути нас назад в сфері протидії корупції".

В TI Україна зазначають, що на СРI2021 можуть вплинути:

- затримка з виконанням повноцінної судової реформи;

- тиск на антикорупційні інститути і втручання в їхню роботу;

- спроби порушити і нівелювати досягнення в сфері державних закупівель;

- зростання кількості нападів на цивільних активістів, відсутність покарання для винних у нападах.

"Якщо зараз не зупинити ці негативні процеси і тенденції, наступного року наші показники можуть помітно погіршати", - зазначають в організації.