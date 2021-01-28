У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди

У Франції затримали дев'ятьох молодих людей, які підозрюються в нападі і жорстокому побитті підлітка українського походження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Franceinfo із посиланням на прокуратуру Парижа.

Затримання дев'ятьох підлітків, які є членами одного угрупування (банди), проведено зранку 28 січня. Зазначається, що розслідування просувається успішно. Молодим людям висунуто підозру у спробі убивства.

Як пізніше повідомили в пресслужбі посольства України у Франції, зранку 28 січня у м.Ванв у передмісті Парижа поліція провели затримання 8 підлітків (8 неповнолітніх і одного повнолітнього), які, ймовірно, брали участь у сутичках з бандами району Богренель 15-го округу Парижа.

За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.

"Згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став жертвою нападу помсти представників банди "RD4" після того, як кількома днями раніше був побитий підліток з Ванва.

У доповіді поліцейських та рятувальників, які прибули на місце трагедії 15 січня, у підлітка українського походження була присутня інтенсивна кровотеча з голови. Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів. На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки. Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ", - зазначено в повідомленні.

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Посольство продовжує відслідковувати ситуацію. Посол Омельченко перебуває у прямому контакті з прокурором Парижа.

Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.