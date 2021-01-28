Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ. ФОТО

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Кіберфахівці СБ України встановили, що організатори створили мережу кол-центрів, де працювало майже 250 операторів, що залучали "клієнтів". Для цього було також зареєстровано понад 150 акаунтів у популярній соціальній мережі. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для анонімізації дзвінків та імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах.

Після переказу коштів через електронні платіжні системи зловмисники створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії. З кожного клієнта фігуранти виманювали до 5000 доларів США.

Другим напрямом протиправної діяльності організаторів було мікрокредитування. Ділки неправомірно нараховували своїм "клієнтам", які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання, штрафні санкції та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту. До "вибивання" штучно створених боргів зловмисники залучали колекторські компанії. Загальна кількість ошуканих "клієнтів" за обома напрямами становить приблизно 3000 осіб.













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У ході обшуків правоохоронці виявили майже 250 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні пристрої та зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів громадян та виведення їх на криптогаманці. Також вилучено 157 сім-карток, які використовували для реєстрації акаунтів у соцмережі. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

З початку року Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області заблоковано діяльність 7 підпільних кол-центрів, так званої "ботоферми", через які зловмисники надавали псевдоброкерські послуги та здійснювали онлайн мікрокредитування.

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва організатора однієї з протиправних схем засуджено за ч. 3 ст. 190 КК України.