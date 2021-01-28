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Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані

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Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані
Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я вийшла з карантину і розпочне розслідування походження коронавірусу в китайському місті Ухань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Група із 13 експертів прибула в Ухань 14 січня і готується завершити двотижневий карантин. Перебуваючи в ізоляції, група здійснювала відеодзвінки одне з одним і китайськими вченими.

Сьогодні вони вийшли з готелю і сіли в автобус, не розмовляючи із журналістами.

"Вчені почнуть опитувати людей з дослідних інститутів, лікарень і ринку морепродуктів, пов'язаних з первинним спалахом. Їхні дослідження спиратиметься на докази, надані китайськими офіційними особами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, група планувала прибути в Китай на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін на той час не надав дозволу на їхній в'їзд.

Також читайте: Двох представників місії ВООЗ з вивчення COVID-19 не пустили в Ухань

Топ коментарі

  • Тунгусский метеорит
    А раньше нельзя было? Китайцы уже стопитсот раз уничтожили все следы своего преступления. Теперь ничего не найдёшь и ничего не докажешь, а китайцы будут врать безнаказанно и спихивать вину то норвежскую селёдку,
  • Gp An
    Какой понт искать черную кошку сами знаете где...Проводить следствие или опрашивать свидетелей в диктаторском Китае - звучит смешно и цинично,тем более что времени для сокрытия возможных следов/улик было более чем достаточно.Китайцы попросту пустили экспертов так как были угрозы не регистрировать их вакцины в ЕС и США в случае недопущения. Очередное шапито и то в плохой постановке Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані - Цензор.НЕТ 6837
  • Тунгусский метеорит
    Понятное дело, что СЕЙЧАС Россия заполонила дезой русскоязычное медиа пространство и очень трудно в этих завалах сейчас найти правду, если читать на русском языке. Но, логично предположить, что раньше, до того, как вирус вырвался наружу, кацапам не было смысла врать о нём. Так вот! В 2016 году российские СМИ берут интервью у молодого учёного из Уханьской лаборатории, и тот, страшно возбуждённый каким то их открытием, радостно рассказывает об их плодотворной работе над короновирусом летучий мыши, который они (упс) приспосабливают к жизни в человеческом организме. Правда, он сказал, что они работают над тем, как сделать его безопасным для человеческого организма. И вот тут он соврал, потому что природный коронавирус как раз тогда и был безопасным для человека. И вот, прошло 3 года после этого интервью и начинается эпидемия, эпицентр которого находятся рядом с этой самой лабораторией. Это то, что не удалось скрыть лживым властям Китая. А на самом деле эпицентр распространения был самой лабораторией. Какой отсюда вывод? Вопрос к тем, кто умеет логически думать, а не жрёт всё подряд, что им кидает русскоязычный геббельс-рашен-пропаганден медиахолдинг.
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