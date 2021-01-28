Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу"

Ситуація з виключенням Олександра Дубінського з фракції "СН" через введення проти нього санкцій США свідчить про те, що всередині фракції триває протистояння між більш-менш проєвропейською прогресивною частиною "Слуги народу" і відверто ватною.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, аналізуючи ситуацію, що у фракції "Слуги народу" ситуація у зв'язку з введенням санкцій США проти Олександра Дубінського.

"Пропетляти тут не вийде. Якщо вони думають, що таким чином зможуть створити видимість діяльності, то глибоко помиляються. Якщо вони своїх виборців тримають за ідіотів, то навряд чи так вийде з людьми, які прекрасно знають, що відбувається насправді. Йде боротьба Ігоря Коломойського за те, щоб зберегти одного зі своїх ключових "агентів впливу". Мало того, зараз триває протистояння між більш-менш проєвропейської прогресивною частиною "Слуги народу" і відверто ватною - тими, хто розповідає про зовнішнє управління Україною і про "соросят", - заявив він.

"Якщо Дубінського, як людину, яка перебуває під санкціями нашого стратегічного партнера, "здадуть", тоді група в "Слузі народу", яка довго пнулася, щоб показати, як вона набирає вплив, отримає серйозний удар", - акцентував нардеп.

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"Зеленський - один з тих, кому "своя сорочка ближче до тіла". Тому якщо він розуміє наслідки для себе особисто, то він вирішить це питання у фракції, як зазвичай: через тиск, залякування або підкуп. А якщо хоче "погратися", то це не зовсім та ситуація, де доцільно так поводитися", - додав Ар'єв.

"Взагалі рухи, що відбуваються в СН, закономірні, бо люди, які об'єднані абсолютно різними і протилежними ідеями, не можуть триматися разом в одній партії. Ось з'ясувалося, що в "Слузі народу" є людина, яку відверто назвали агентом Росії. А президент не може нічого зробити. Або вдає, що не може. От вже звідси і робімо висновки. Можливо, не так вже і хоче щось зробити? Якби у нього було бажання, то вже б і Єрмака не було на посаді, і Татарова теж. Усі ці речі свідчать про спрямованість Зеленського. Пам'ятаєте, йому не сподобалося рішення Конституційного суду, так надумав його розігнати? А коли Окружний адмінсуд Києва (який вже називають суд з Окружної) виносить антиукраїнське рішення з приводу згадки Майдану в підручниках історії, то від Зеленського ніякої реакції. Виходить, такий суд його повністю влаштовує. Якби мене сьогодні запитали: чи виправдав Зеленський мої очікування? Я б відповів: Абсолютно! Тому що я від нього з самого початку нічого доброго не чекав. Він уперто продовжує рух до поганого закінчення свого президентства", - резюмував нардеп.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.