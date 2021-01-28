Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму. ФОТО

Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності між Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади", - йдеться в повідомленні.

Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади",- заявив Міністр Дмитро Кулеба.

Глава МВС Аваков підкреслив, що започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства та сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади.







Фото: сайт МЗС