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Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму. ФОТО

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Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності між Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади", - йдеться в повідомленні.

Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади",- заявив Міністр Дмитро Кулеба.

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму 01

Глава МВС Аваков підкреслив, що започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства та сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади.

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму 02

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму 03
Фото: сайт МЗС

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Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Майстер Йода заголовки пише однако.
  • vitaliymkua
    Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5255
    Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5401
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ценим,Украинцы!Трюдо презирает зекретина,а не украинский народ.
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