Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук

Народні депутати сьогодні вдруге розглянуть призначення Юрія Вітренка главою Міністерства енергетики України. Однак спочатку відповідне рішення ухвалить профільний комітет.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, комітет з питань енергетичної політики розгляне його призначення сьогодні вдень.

"Так, сьогодні планується (розгляд кандидатури, - Ред.). Десь о 12:00 подання повинен розглянути профільний комітет з питань енергетичної політики. Після цього, очевидно, буде виноситися кандидатура в зал", - повідомила вона.

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