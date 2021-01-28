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Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук

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Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук
Народні депутати сьогодні вдруге розглянуть призначення Юрія Вітренка главою Міністерства енергетики України. Однак спочатку відповідне рішення ухвалить профільний комітет.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, комітет з питань енергетичної політики розгляне його призначення сьогодні вдень.

"Так, сьогодні планується (розгляд кандидатури, - Ред.). Десь о 12:00 подання повинен розглянути профільний комітет з питань енергетичної політики. Після цього, очевидно, буде виноситися кандидатура в зал", - повідомила вона.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    хочется сказать только одно - УКРАЇНО, ПІДІЙМАЙСЯ! Прийшов час ворога знищувати... раз і назавжди... оцю бидлоту, яка захопила владу і просирає Україну...
  • Gp An
    Ну да - кому как не сынку витренчихи подписывать контракты на газ со скрепной, незаменимый человечек...Тем более что ермак на прошлой встрече нормандского договорняка как раз обсуждал этот вопрос с представителем "братского" народа - только об этом и говорили - сейчас будут вводить в действие, позиция ю.витренко по этому вопросу уже есть - надо! Народ заслуживает той власти которой избрал - мало дерьма выжрали так хавайте еще бочку чайной ложечкой...
  • Вла
    якось гидко стало читати новини..
    віслюк відкрито каже, що деркач - агент фсб. Але чомусь закривають ветеранку- добровольця "Фортуну" за недолугим звинуваченням.
    Пудєль каломойши відкрито сере на віслюччу бошку, і той це мовчки не помічає.
    Тим часом літінант бакланофф не може навести лад у відомстві, що повинне захищати Україну від зрадників та колаборантів.
    На ринку енергоносіїв відвертий шабаш осатанілого олігархату, що як в останній день вирішив нажертися наперед.
    А "мудрий нарІд" мовчки за цим спостерігає, і тільки деякі, особливо сміливі, кажуть: "от якби ж хтось прийшов та розігнав оцю шоблу", не розуміючи, що майбутне в країні може збудувати (або ні) тільки сам народ..
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