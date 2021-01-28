За добу через COVID-19 у Києві померли 18 осіб, видужали - 1634, виявили 396 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 396 хворих на коронавірус, померли 18 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Загалом за період пандемії в столиці 2326 летальних випадків від вірусу. На сьогодні у столиці підтверджено 127 472 випадки захворювання.

Так, захворіли: 210 жінок віком від 18 до 93 років, 173 чоловіки віком від 18 до 84 років, 7 дівчаток від 3 до 17 років і 6 хлопчиків від 6 до 16 років. Також захворіли 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 31 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 1634 людини. Всього коронавірус подолали 63 987 жителів столиці.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 77, у Дарницькому - 63 і в Солом'янському районі - 56 випадків.







