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Активістці Матюшиній, яка бореться з вирубкою Біличанського лісу на Київщині, спалили машину. ВІДЕО+ФОТО

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Активістці, колишній голові селища Коцюбинське Київської області Ользі Матюшиній невідомі спалили машину в ніч на 27 січня.

Про це сама Матюшина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Матюшина пов'язала це зі своєю політичною і громадською діяльністю, а також зазначила, що відмовилася від мандата депутата селищної ради і зараз не займає політичної посади.

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За інформацією УГСПЛ, Матюшина тривалий час виступає проти забудови Біличанського лісу біля Коцюбинського та Ірпеня.

Поліція Київської області опублікувала повідомлення про загоряння автомобіля в Коцюбинському. Власника автомобіля правоохоронці не уточнили. При цьому в поліції звернули увагу на те, що в селищі немає камер відеоспостереження, бо воно нібито не приєдналося до програми "Безпечна Київщина". Відкрито кримінальну справу.

Активістці Матюшиній, яка бореться з вирубкою Біличанського лісу на Київщині, спалили машину 01

Активістці Матюшиній, яка бореться з вирубкою Біличанського лісу на Київщині, спалили машину 02

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    А що , бідувати це - обов'язкова умова для активістів Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину - Цензор.НЕТ 6765 ..?
    Чи - всі хто має власне авто в Україні , багатії-буржуї . ?
  • Чайка Київ
    Заможна жінка не може захищати екологію?
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Авакова потрібно гнати з посади, як повного нікчему!
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