Активістці Матюшиній, яка бореться з вирубкою Біличанського лісу на Київщині, спалили машину. ВІДЕО+ФОТО
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Активістці, колишній голові селища Коцюбинське Київської області Ользі Матюшиній невідомі спалили машину в ніч на 27 січня.
Про це сама Матюшина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Матюшина пов'язала це зі своєю політичною і громадською діяльністю, а також зазначила, що відмовилася від мандата депутата селищної ради і зараз не займає політичної посади.
За інформацією УГСПЛ, Матюшина тривалий час виступає проти забудови Біличанського лісу біля Коцюбинського та Ірпеня.
Поліція Київської області опублікувала повідомлення про загоряння автомобіля в Коцюбинському. Власника автомобіля правоохоронці не уточнили. При цьому в поліції звернули увагу на те, що в селищі немає камер відеоспостереження, бо воно нібито не приєдналося до програми "Безпечна Київщина". Відкрито кримінальну справу.