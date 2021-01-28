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Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС

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Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом і польським колегою Збігнєвом Рау проведуть 29 січня перше засідання Люблінського трикутника в онлайн-форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з ініціативи української сторони в засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

Як повідомлялося, Польща, Литва та Україна в липні 2020 року заснували формат "Люблінський трикутник".

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Топ коментарі

  • Привет
    А в чем заключается сакральный смысл этого приглашения??
    Эта тихановская еще более пустое место нежели наш осел..
  • Михаил Грушевский
    Вот вполне логичный вопрос... н...я там нужна ватная консерва? Зеленые дауны...
  • SergTranscarpathian
    Для чого нам ця ватниця? Що ви хочете від неї дізнатись чий Крим?
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