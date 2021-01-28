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"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Сьогодні, 28 січня, в центрі Києва проходить акція протестів малих підприємців, ФОПів проти фіскалізації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва відбувається акція протесту підприємців проти фіскалізації. З самого ранку учасники мітингу почали збиратися на Майдані Незалежності, де з 15 грудня триває постійна акція протесту "Податковий Майдан - за конституційні права і свободи!". Протестувальники тримають прапори руху "SaveФОП", а також плакати зі своїми вимогами, зокрема, проти фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень: "Ні вибірковому лоХдауну", "Високі тарифи геноцид для народу", "Беги, Вова, беги", "Ми платимо податки, а доведеться хабарі. Владі потрібні наші хабарі?", "Вова, пора на стадіон!", "РРО і штрафи засунь собі у ... попу", "Дайте працювати!", "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!" тощо.

Після мітингу на Майдані Незалежності учасники мітингу вирішили пройти ходою до Представництва ЄС в Україні та до посольства США в Києві.

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Основна вимога мітингувальників: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані, за їхніми словами, на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 01
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 02
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 03
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 04
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 05
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 06
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 07
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 08
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 09
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 10
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 11
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 12

Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 13
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 14
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 15
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 16
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 17
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 18
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 19
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 20
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 21
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 22
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 23
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 24
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 25
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 26
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 27
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 28
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 29
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 30
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 31
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 32
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 33
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 34
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 35
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 36
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 37
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 38
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 39
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 40
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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