Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков
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Глава ВР Дмитро Разумков доручив профільному комітету Ради розглянути питання призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.
Про це Разумков заявив сьогодні в ході засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Спікер зазначив, що у ВР надійшло подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. У зв'язку з цим Разумков закликав профільний комітет розглянути це подання в ході перерви в роботі ВР.
Голосування з цього питання, за словами Разумкова, має відбутися сьогодні о 13.30.