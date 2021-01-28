В "Укроборонпромі" запроваджують перевірки на поліграфі, - Гусєв

Керівники усіх підприємств оновленого "Укроборонпрому" пройдуть перевірку на поліграфі. Детектор брехні також проходитимуть кандидати на посади в концерн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"Запроваджуємо перевірку на поліграфі всіх керівників підприємств "Укроборонпрому". Я також ухвалив рішення, що всі працівники, які долучаються до нашої команди в результаті відкритих конкурсів, повинні пройти дослідження на детекторі брехні", - повідомив він.

Також Гусєв зазначив, що Концерн підписав меморандум про співпрацю з Національним антикорупційним бюро України: "Плануємо поглиблювати співробітництво і з іншими антикорупційними інституціями, щоб оперативно реагувати на будь-які корупційні ризики та можливі зловживання. І якраз сучасна ефективна система корпоративного управління цьому сприятиме. Адже реформа передбачає створення наглядових рад, системи відбору кадрів через прозорі та всім зрозумілі процедури".

"Моя особиста позиція – нульова толерантність до корупції. Жодної "кругової поруки". Ми налаштовані на співпрацю з усіма правоохоронними органами, які перевіряють інформацію про можливі корупційні прояви та ризики на підприємствах "Укроборонпрому"", - додав він.

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