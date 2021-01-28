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Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА

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Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА
Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики підтримала проєкт рішення про виділення 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу, про яку домовляється Віталій Кличко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

У повідомленні говориться, що засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки. Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від Covid-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.

"Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб ми могли запобігти поширенню хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Тому маємо закласти відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб коли будуть досягнуті домовленості, ми могли одразу закупити препарати", - зазначила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко.

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Профільна комісія Київради одноголосно підтримала відповідну пропозицію. Проєкт рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини Covid-19 для столиці. Віталій Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати уразливі категорії населення – лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортники, спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.
    Ою этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
    1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
    2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
    3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
    И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
    А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
    Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
    Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны. А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно. Безопасность без распила никому во власти не нужна.
    Алексей ДАВИДЕНКО
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Марина Порошенко - глава комиссии по здравоохранению Киеврады.
  • HappyLand
    МОЗ домовився про закупівлю партії китайської вакцини з ефективністю 50 на 50 через прокладу Богатирьової для дуже невеликої кількості людей.
    Тобто можна сказати забив на українців.

    Дивлючись на таку фігню Мер прийняв рішення вирішувати проблему самостійно хоча би для Київа. За що йому честь і хвала.
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