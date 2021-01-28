Затримано керівника лісгоспу на Львівщині, який вимагав хабар за безперешкодне відпуск деревини, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили злочинну схему вимагання та отримання коштів від підприємців регіону, що спеціалізуються на переробці деревини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, до організації цієї схеми причетний керівник лісгоспу. Чиновник вимагав 70 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск деревини.

У середу, 27 січня, поліцейські затримали керівника відразу після того, як він отримав черговий транш - 42 тисячі гривень. Раніше задокументовані два факти надання йому 28 тисяч гривень.

Керівник лісгоспу затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні йому підозри по ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



