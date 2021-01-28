Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ

Парламентська асамблея Ради Європи в четвер має ухвалити рішення про те, чи є підстави накладати на делегацію Росії обмеження за дії, що суперечать принципам організації. Однак у Асамблеї є намір ухвалити рішення в найбільш прихильній до РФ редакції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Європейській правді".

До проєкту рішення, яке визнає численні порушення з боку РФ, але пропонує відмовитися від будь-яких санкцій у ПАРЄ, подали 10 поправок, більшість яких – від української делегації. Представники Росії не висловили бажання правити жодне положення документа.

У четвер вранці Моніторинговий комітет ПАРЄ розглянув пропозиції та відхилив усі проєкти правок, серед співавторів яких були депутати від України, - у тому числі ті, які не стосуються запровадження санкцій.

Єдина правка, яку рекомендували до схвалення, була внесена від імені регламентного комітету, вона підкреслює незаконність анексії Криму.

Як правило, пленарна зала асамблеї підтримує позицію Моніторингового комітету, тому, найімовірніше, повноваження РФ будуть підтверджені без обмежень.

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