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Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ

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Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ
Парламентська асамблея Ради Європи в четвер має ухвалити рішення про те, чи є підстави накладати на делегацію Росії обмеження за дії, що суперечать принципам організації. Однак у Асамблеї є намір ухвалити рішення в найбільш прихильній до РФ редакції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Європейській правді".

До проєкту рішення, яке визнає численні порушення з боку РФ, але пропонує відмовитися від будь-яких санкцій у ПАРЄ, подали 10 поправок, більшість яких – від української делегації. Представники Росії не висловили бажання правити жодне положення документа.

У четвер вранці Моніторинговий комітет ПАРЄ розглянув пропозиції та відхилив усі проєкти правок, серед співавторів яких були депутати від України, - у тому числі ті, які не стосуються запровадження санкцій.

Єдина правка, яку рекомендували до схвалення, була внесена від імені регламентного комітету, вона підкреслює незаконність анексії Криму.

Як правило, пленарна зала асамблеї підтримує позицію Моніторингового комітету, тому, найімовірніше, повноваження РФ будуть підтверджені без обмежень.

Також читайте: У ПАРЄ критикують РФ, але пропонують не застосовувати санкції, - проєкт резолюції

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Импотентная бесполезная организация, как и ООН....
  • 5 копійок
    Була раніше, а побачивши кого ЗЕлохи обрали у владу, поклали на нас великий і товстий.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А що Вас дивує? В України на сьогоднішній день відсутня зовнішня політика, як така. Її ніхто не проводить професійно в інтересах самої України, а деякі аматори типу Єрмака якщо щось і проводять, то в інтересах власне тих же кацапів. Так за бажали 73 відсотки зєбанутих виборців у 2019-му році - відмовитись від ефективної зовнішньої політики. Тому всі питання - до них.
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