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Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук

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Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук
У "Слузі народу" очікують, що сьогодні відбудеться призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є обережний оптимізм, що сьогодні його призначать. Я очікую, що не тільки "Слуга народу" підтримає, але не можу поки говорити анонсом", - сказала Кравчук.

Нардепка зазначила, що у Вітренка є досвід і воля зробити реформу, щоб вона була вигідна українцям і державі.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук

Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3416 Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4268
  • Oleksandr Boiko
    Юрко - це синуля тієї самої Вітренко , любітєльніци Росії ???
  • Marion Nighthall
    Которых не должно быть уж как 7 лет. Если верить обещаниям одного безальтернативного проходимца
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