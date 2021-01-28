Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили

У "Батьківщині" пропонують "Слузі народу" в ситуації з Олександром Дубінським самостійно розбиратися зі своїми внутрішніми проблемами.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв, аналізуючи ситуацію, що склалася у фракції "Слуги народу" у зв'язку із запровадженням санкцій США проти Олександра Дубінського.

"Це їхні повноваження. Вони мають право тут робити все, що завгодно, - каже заступник голови фракції Сергій Соболєв. - Я хотів би, щоб кожна партія відповідала за тих, кого привела в парламент. Коли починають перекладати цю відповідальність або на весь депутатський корпус, або на інші фракції, це має дивний вигляд", - сказав він.

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"Те, що в ситуації, яка склалася, задіяний президент, це питання до "слуг народу" і самого Зеленського. Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Я не знаю їхні відносини в середині фракції і з президентом взагалі. Оскільки він постійно заявляє, що вони - "мікроби", можливо, тоді має право втручатися в їхні внутрішні процеси, якщо вони грають за цими правилами", - додав нардеп.

"Чи можна проводити аналогію з виведенням з нашої фракції Надії Савченко в 2016 році? Ми тоді відразу ухвалили рішення, виключили її і на тому все закінчилося. А коли "слуги народу" черговий скандал, який у них виникає, намагаються перекладати або на парламент, на всю країну або ще на когось - це просто смішно", - зазначив Соболєв.

"З огляду на те, що в них відбувається після оголошення результатів опитування (КМІС. - Ред.), нічого так не зближує, як шанс вилетіти з парламенту. Отримати 11 відсотків після того, що у них було раніше, це багато про що говорить. Ніхто ще не отримував такого фіаско. Тому, як ви бачите, у них все різко змінилося. Зрозуміло, що вони триматимуться до останнього, аби не йти на вибори. Чому такі цифри? Їхній рейтинг "добила" безсовісна тарифна діяльність, коли обіцяли одне, а вийшло зовсім інакше, і беззуба економічна політика, за якої ключові реформи полягають у тому, як швидше продати землі сільгосппризначення і відкрити по країні якомога більше казино. Ось вони ухвалили закон про всеукраїнський референдум. Цей документ не має реальної можливості для його впровадження. Усі скоро зрозуміють, наскільки ця процедура неможлива. Це голосування - просто піар з боку "слуг народу", - резюмував нардеп.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.