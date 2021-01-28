Ситник про діяльність антикорупційних органів у 2021 році: "Стане набагато гірше. Спокійно ми працювати не будемо"

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник здивований поліпшенням показників сприйняття корупції в Україні і вважає, що в 2021 році в антикорупційної системи буде ще більше викликів у роботі.

"Я не вперше беру участь в обговоренні результатів досліджень та скажу, що вперше результати здивували. Приємно. Тому що справді очікували, що буде "мінус" (у показниках сприйняття рівня корупції. - Ред.). Те, що було з антикорупційною системою останній рік - я такого не пам'ятаю за п'ять років", - сказав Ситник у четвер під час презентації індексу сприйняття корупції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, як наголосив директор НАБУ, в 2020 році в Україні було реалізовано декілька знакових подій в антикорупційному напрямі.

"Вперше було проведено антикорупційну операцію разом із польськими колегами... Ми передали справу до Польщі й сподіваємося, що найближчим часом справу буде передано до суду (справа за обвинуваченням екс-керівника "Укравтодору" Славоміра Новака. - Ред.). Також вперше в історії України до бюджету стягнуто величезні суми застав у справах, які розслідує антикорупційне бюро... Є позитивні приклади відшкодування збитків. Тільки за відомою справою Нацгвардії України із 70 млн збитків 50 млн уже перераховано до бюджету", - розповів Ситник.

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Він зазначив, що "брудні спроби впливу на антикорупційну систему загалом" свідчать про серйозну роботу у сфері корупції в Україні.

"Це напевно не влаштовує більшість людей, зокрема тих, хто представлений у владі, тому зараз ми бачимо все це. І події, які відбулися останніми місяцями, суттєво вплинуть на те, що буде наступного року на цій презентації", - додав він.

Говорячи про прогнози на 2021 рік для антикорупційної інфраструктури, Ситник сказав: "Буде набагато гірше. Спокійно ми працювати не будемо. Тому що, якщо працюватимемо спокійно, це означатиме, що щось не те робимо".

Зі свого боку в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук зазначив, що, незважаючи на протидію роботі антикорупційної інфраструктури в Україні, у нього оптимістичний погляд на майбутнє.

"Ця протидія була протягом усього періоду нашої роботи, тому ми працюємо. Якщо наші рішення не подобаються певному колу осіб, значить, ми на правильному шляху, наступаємо на важливі больові точки... Думаю, що ми в правильному напрямку", - сказав Грищук.

Також в.о. керівника САП наголосив на важливості майбутнього конкурсу з обрання керівника САП.

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"Ми раді, що стартував конкурс, є чіткі дати, це вже запущені процеси, і ми сподіваємося, що 2021 рік нам дасть керівника САП-заступника генпрокурора, у якого є процесуальні повноваження і який зможе підписувати ті чи інші документи. Тут є мінімальний оптимізм", - додав він.