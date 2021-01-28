Профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики
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Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував парламенту призначити Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики.
Про це повідомив у коментарі журналістам голова комітету Андрій Герус, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Цього разу на засіданні комітету була підтримка, і з 18 присутніх 14 проголосували "за". Тому комітет схвалив його призначення і рекомендував парламенту його затвердити на посаді першого віцепрем'єра-міністра енергетики. Або сьогодні після обіду, або завтра (рішення. - Ред.) буде виноситися в сесійний зал", - зазначив Герус.
Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.